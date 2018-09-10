В МВД предложили ввести новый вид платежей для самозанятых иностранцев

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. МВД РФ предлагает ввести новый вид платежей для самозанятых (работающих не по найму) в России иностранцев, которые имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в документ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Пенсионный фонд России относит к самозанятому населению индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, которые занимаются частной практикой.

В уведомлении о начале разработки проекта говорится, что предлагается "введение для самозанятых иностранных граждан фиксированных авансовых платежей на период действия разрешения на временное проживание и вида на жительство по аналогии с патентной системой (оплата патента на работу. — Прим. ред.)".

По данным разработчика проекта — МВД РФ, в России на основании разрешения на временное проживание находятся более 530 тысяч иностранцев, на основании вида на жительство – более 600 тысяч, около половины из них являются самозанятыми, но используют медицинское и социальное обеспечение наравне с россиянами, а их дети посещают детсады и школы. Как добавляет разработчик, самозанятые иностранцы не отчисляют деньги в Пенсионный фонд и не платят налог на доходы. По мнению разработчика, принятие законопроекта увеличит собираемость налогов, улучшит качество налогового контроля. Также предлагается внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы.

В Федерации мигрантов России поддержали инициативу. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, федерация согласна с доводами МВД РФ и считает введение нового вида платежей обоснованным и справедливым. Планируется, что законопроект вступит в силу в январе 2020 года.

Минфин РФ сейчас разрабатывает схему нового налогового режима — так называемый налог на профессиональный доход. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех "пилотных" регионах, а затем будет распространен на всю страну. Сообщалось, что в рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Вопрос о размере ставок продолжает обсуждаться.