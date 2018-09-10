ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение на поставку еще 100 "суперджетов"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Аэрофлот" в рамках ВЭФ подписали соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100, сообщает пресс-служба "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС).

"Объединенная авиастроительная корпорация" и "Аэрофлот" заключили соглашение на поставку национальному перевозчику еще 100 самолетов Superjet 100… Соглашение предполагает поставку самолетов в период с 2019 по 2026 годы", — говорится в сообщении.

Лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке — 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.

"Нас с "Аэрофлотом" связывает многолетний опыт сотрудничества. Как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения. Подписание долгосрочного соглашения — новая страница в истории сотрудничества, совместный вклад в развитие производства авиатехники и расширение сети регионального и международного авиасообщения. Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией", — отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки, что заказ сделан в рамках новой стратегии "Аэрофлота", которая предусматривает создание нескольких региональных хабов. Сейчас все рейсы "Аэрофлот" выполняет через "Шереметьево", прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. "Аэрофлот" – его крупнейший эксплуатант. В 2005 году компания подписала с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 году. Сейчас в парке "Аэрофлота" 49 SSJ100, последний придет в этом году. Всего ГСС за неполных восемь лет выпустила 160-170 лайнеров.

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