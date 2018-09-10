Россия предложила КНДР составить список товаров для приграничной торговли

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА новости. Россия предложила Северной Корее сформировать перечень товаров, не попадающих под санкции СБ ООН, для приграничной торговли, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

"В целях развития торгово-экономических отношений между регионами Дальнего Востока России и КНДР российской стороной предложено сформировать перечень товаров, не подпадающих под санкции СБ ООН, для осуществления приграничной торговли, создать торговый дом северокорейской продукции на территории Дальнего Востока России, а также проводить выставки товаров, произведенных в КНДР", — сказал Козлов, уточнив, что перечень товаров корейской стороной не предоставлен.

"В настоящий момент проходят рабочие консультации по выработке оптимальной модели торгового дома в связи с отрицательной позицией МИД России по торговому сотрудничеству с юридическими лицами КНДР", — добавил министр.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.