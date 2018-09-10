Минфин назвал причину волатильности рубля

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Текущая волатильность курса рубля не носит системного характера, связана с перетоками капитала из развивающихся в развитые рынки, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Та волатильность, которую сейчас видим, она имеет не системный, не структурный характер, а скорее временный, связанный с перетоками капиталов в целом по миру с развивающихся в развитые экономики. Когда это закончится, тогда это успокоится", — сказал он.

Колычев добавил, что Россия находится не в вакууме, и то, что происходит на развивающихся рынках, очень показательно в отношении нашей страны. "В этом плане волатильность в России не такая высокая, как в странах с более явными структурными дисбалансами. У нас в этом плане очень сильная экономика", — подчеркнул он.