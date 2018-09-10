Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года‍

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская валюта с утра по инерции уступила доллару психологически значимый уровень 70 рублей, однако затем отвоевала его обратно и пытается корректироваться вверх, свидетельствуют данные торгов.

Слабая динамика евро на форексе способствует большему снижению европейской валюты против рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 3 копейки — до 69,88 рубля, курс евро – на 16 копеек — до 80,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее с утра доллар поднимался до 70,16 рубля — максимума с марта 2016 года.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,9% — до 77,52 доллара за баррель по марке Brent.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>