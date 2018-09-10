МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственный мессенджер для чиновников не имеет перспектив, поскольку в нем будет мало функций и спрос на него будет небольшим, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

В мае в рамках ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что частные компании работают над мессенджером для чиновников, уже рассматриваются две разработки. По его словам, мессенджер должен быть сертифицирован службами ФСБ и иметь эффективное отечественное шифрование, обеспечивающее защиту разных уровней.

"Не вижу перспектив у этой истории, потому что такую разработку будет очень тяжело поддерживать, у нее будет мало функций, и ей будут пользоваться только тогда, когда вы будете всех заставлять", — пояснил свое мнение Песков.

Однако если появится разработка крупной отечественной компании, которая "безопасна, функциональна и работает на достаточно большой рынок", в этом есть перспектива, считает он. "Но здесь надо понимать, что рынок мессенджеров развивается невероятными темпами, и быть пятым, шестым уже практически невозможно. Поэтому лучше всего иметь системное партнерство с одним из лидеров. Если это системное партнерство невозможно, придется постараться разработать что-то свое", — добавил Песков.

"Я точно знаю, что некоторые компании ведут внутренние разработки такого рода. Но лучше это будет рыночная история, которую государство потом сможет эксплуатировать, чем государство вложит бюджетные деньги, а мессенджер окажется невостребованным. Надо учиться на ошибках, в том числе на примере государственного браузера (проект "Спутник") и не рисковать государственными средствами", — отметил спецпредставитель президента.

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