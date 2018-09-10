МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственный мессенджер для чиновников не имеет перспектив, поскольку в нем будет мало функций и спрос на него будет небольшим, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.
"Не вижу перспектив у этой истории, потому что такую разработку будет очень тяжело поддерживать, у нее будет мало функций, и ей будут пользоваться только тогда, когда вы будете всех заставлять", — пояснил свое мнение Песков.
Однако если появится разработка крупной отечественной компании, которая "безопасна, функциональна и работает на достаточно большой рынок", в этом есть перспектива, считает он. "Но здесь надо понимать, что рынок мессенджеров развивается невероятными темпами, и быть пятым, шестым уже практически невозможно. Поэтому лучше всего иметь системное партнерство с одним из лидеров. Если это системное партнерство невозможно, придется постараться разработать что-то свое", — добавил Песков.
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