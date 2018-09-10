"Русгидро" ожидает роста выработки электроэнергии на 4% в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Русгидро" ожидает, что производство электроэнергии на ее электростанциях в 2018 году на 4% превысит уровень 2017 года, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Мы сейчас идем выше прошлого года на 4%, я думаю, что в районе 4% и сохраним. И тепловые станции на Дальнем Востоке выше выработки прошлого года, и ГЭС в целом выше", — ответил он на вопрос о прогнозе выработки по итогам года.

В 2017 году компания увеличила производство электроэнергии на 1,7% по сравнению с 2016-м — до 126,961 миллиарда киловатт-часов.