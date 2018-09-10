МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия готова открыть для мировых IT-гигантов часть внутреннего рынка в обмен на помощь в продвижении на зарубежных рынках российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

Он отметил, что каждый день проводит встречи с представителями бизнеса. "Половина рабочего дня состоит из подобного рода встреч. Большое количество обращений идет от глобальных технологических компаний, которые пытаются понять свое место на российском рынке. И мы, конечно, активно его ищем", — сказал собеседник агентства.

В частности, идут переговоры с представителями Facebook и Instagram, с компаниями SNP и Microsoft, уточнил Песков.

"У нас есть ряд направлений совместной деятельности. Важно определить, куда мы пустим иностранные компании, а куда нет. Понятно, что критическая инфраструктура должна работать на отечественных решениях или на решениях, в основе которых лежит открытый код. Мне кажется, в какой-то момент нам придется вернуться к инициативе Минкомсвязи 2014-2015 годов об инвестициях в разработку открытых платформенных решений вместе с коллегами из стран БРИКС. Два-три года назад это казалось не очень перспективной темой. Сейчас мир изменился, геополитические риски выросли, и это вполне себе возможная тема совместных больших инфраструктурных разработок такого типа", — отметил спецпредставитель президента.

Россия точно может сотрудничать с глобальными компаниями в части доступа на новые рынки. "Если мы можем пользоваться их глобальными платформами по выводу отечественных решений на мировые рынки, то это прекрасная история, в которой возможно сотрудничество. У нас никогда не хватит денег на то, чтобы поставить российский товар на каждую полку во всем мире, а это легко удается SAP, Microsoft или Lego", — сказал Песков.

"Мы можем предложить глобальным компаниям пакетное решение — мы открываем для них часть внутреннего рынка в обмен на сотрудничество с нашими технологическими компаниями, которые готовы выходить на мировые рынки. Это сложная тема, она требует совместной работы регуляторов, производителей и инноваторов", — добавил он.