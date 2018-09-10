МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия обсуждает с Facebook продвижение и продажу отечественной продукции, в том числе в сфере моды, через Instagram, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

По словам Пескова, он регулярно встречается с представителями российского и международного бизнеса.

"Например, в наших обсуждениях с компанией Facebook, которой принадлежит Instagram, самая интересная тема – это продвижение отечественных производителей через систему продаж. Сегодня на рынке моды основные продажи идут через Instagram, это огромная торговая платформа. Научиться работать с такого рода сетевыми глобальными платформами для нас вызов, мы обязаны научиться это делать. И это, безусловно, перспективная тема", — сказал спецпредствитель президента.

"В целом поддержка малого бизнеса и постановка систем продаж через социальные сети — это, мне кажется, невероятно важная история", — добавил Песков.

В настоящее время рынок кардинально меняется, ритейл уходит в сеть, поэтому необходимо работать с теми, кто умеет реализовывать эту функцию лучше всех в мире, считает собеседник.

"Базовый принцип очень простой: или ты лучший в мире, или ты учишься у лучшего в мире. Когда ты этот принцип исповедуешь, то ты точно не сделаешь слабый продукт", — сказал Песков.