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Экономика

Названы регионы с самым низким и высоким уровнями безработицы

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий. Архивное фотоПосетитель ярмарки вакансий. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Самый низкий среди регионов России уровень безработицы, высокие зарплаты и относительно короткое среднее время поиска работы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане; совершенно противоположная ситуация в Ингушетии, Тыве, Карачаево-Черкесии, Чечне, на Алтае, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Международный форум Карьера. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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В МЭР заявили о достижении исторического минимума по безработице в России

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг рассчитало индекс рынка труда в регионах РФ по итогам 2017 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. Индекс рассчитывался на основе оценки ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

По информации составителей рейтинга, ситуация на рынке труда в регионах РФ по-прежнему характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса по итогам 2017 года изменяется в диапазоне от 91,0 до 10,5 (возможный диапазон изменения значений индекса от 100 до 1). Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ.

Лидеры сохранили позиции

Посетители на Ярмарке вакансий в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По сравнению с прошлогодними результатами, первые пять регионов-лидеров по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2017 года. Первое место занимает Москва, второе — Санкт-Петербург. У этих субъектов РФ индекс составил 91,0 и 89,3 балла соответственно. Третье место занимает Московская область, где значение индекса немногим превысило 80 баллов. На четвертом месте находится Ханты-Мансийский автономный округ со значением 74,8 балла, на пятом — Татарстан с 69,6 балла. У всех перечисленных регионов произошел рост индекса по сравнению с 2016 годом.

Во всех регионах —лидерах по значению индекса низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, относительно короткое среднее время поиска работы, высокая емкость рынка труда.

В средней части списка субъекты РФ по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно, разница в баллах между соседними в списке регионами практически везде не превышает одного балла.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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У семи субъектов РФ значение индекса по итогам 2017 года составило менее 20 баллов, это Республика Ингушетия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарская Республика. По сравнению с итогом 2016 года, число таких регионов сократилось на один.

Эксперты отмечают, что результаты расчета индекса рынка труда тесно коррелируют с результатами рейтинга социально-экономического развития субъектов РФ, подготовленного экспертами рейтингового агентства РИА Рейтинг. Это вполне закономерно, отмечают составители, поскольку влияние социально-экономических факторов на рынок труда является определяющим.

Ситуация с трудоустройством улучшилась

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ключевым позитивным моментом по результатам проведенного исследования является рост индекса рынка труда в большей части регионов. По сравнению с 2016 годом, индекс увеличился в 70 субъектах РФ, и лишь в 15 произошло его сокращение. При этом по итогам 2016 года увеличение индекса произошло лишь в 28 регионах, а в остальных субъектах РФ было снижение.

Наиболее существенно индекс по итогам 2017 года повысился в Хакасии (+8,0 пункта), Калмыкии (+6,2 пункта) и Новосибирской области (+5,6 пункта).

В Хакасии сократилась доля безработных, ищущих работу дольше трех месяцев, увеличилось соотношение среднемесячной начисленной заработной платы и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снизилось значение коэффициента напряженности на рынке труда, снизилась безработица, сократилось среднее время поиска работы, снизилась доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Ключевое влияние на рост индекса рынка труда в Калмыкии оказало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, снижение уровня безработицы, сокращение доли безработных, ищущих работу более трех месяцев.

Пенсионер за работой. Архивное фото
© Depositphotos / IgorVetushko
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Увеличению индекса в Новосибирской области поспособствовало снижение уровня безработицы, сокращение доли безработных, ищущих работу долее трех месяцев, увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снижение коэффициента напряженности на рынке труда.

Как уже отмечалось, в 2017 году значение индекса рынка труда снизилось лишь у 15 субъектов РФ, при этом сокращение было незначительное, и у большинства регионов составило не более одного пункта. Наиболее существенно индекс снизился в Северной Осетии (-4,4 пункта). Ключевое влияние на снижение индекса в регионе оказал рост уровня безработицы. В остальных регионах, где индекс рынка труда снизился, его сокращение было относительно незначительным.

Прогноз

Участники ярмарки вакансий на международном форуме Карьера в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Эксперт оценил уровень безработицы в Москве
В 2017 году в экономике страны прослеживалась тенденция восстановительного роста, многие макроэкономические показатели демонстрировали положительную динамику. На рынке труда, как одной из ключевых сфер экономики страны, также отмечались позитивные изменения. В частности, по сравнению с 2016 годом произошло снижение уровня безработицы, увеличились зарплаты, снизился коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий).

В 2018 году, по мнению экспертов РИА Рейтинг, на фоне относительно стабильной экономической ситуации, на рынке труда продолжится позитивная тенденция. В частности, можно ожидать роста заработных плат и снижения уровня безработицы. Соответственно, в большинстве субъектов РФ должно произойти увеличение значений индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом и вырасти общее число регионов с позитивной динамикой индекса.

Лидеры и аутсайдеры индекса рынка труда в регионах России – 2018
© Инфографика
Лидеры и аутсайдеры индекса рынка труда в регионах России – 2018
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