Климатическая бомба. Погода будет убивать по 152 тысячи человек в год

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Засухи, наводнения, смерчи, лесные пожары — на минувшей неделе Министерство природных ресурсов и экологии впервые представило прогноз возможных последствий глобального потепления для России. Насколько оценки отечественных специалистов согласуются с предсказаниями зарубежных коллег и какие стихийные бедствия угрожают людям больше всего — в материале РИА Новости.

Засухи и наводнения

В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете: среднегодовые температуры с 1976 по 2017 год увеличивались на 0,45 градуса каждое десятилетие, отмечается в докладе. В мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса.

Другими словами, еще до конца текущего столетия в Северном полушарии может потеплеть на три-четыре градуса. На первый взгляд, немного. Однако ученые во всем мире считают такое изменение температуры катастрофическим.

"В истории Земли был период, когда средняя температура на два-три градуса превышала нынешнюю, — объясняет профессор Университета Бергена Хельге Дранге в статье, опубликованной норвежской газетой Aftenposten. — С тех пор прошло более трех миллионов лет. То есть мы вот-вот столкнемся с климатом, который современному человеку совершенно незнаком".

Очевидное последствие потепления — засухи. По оценкам Минприроды, во многих регионах России это будет приводить к "частичному (иногда практически полному) уничтожению урожая".

Засухи негативно скажутся "на вкусовых качествах и товарном виде" сельскохозяйственной и плодово-ягодной продукции.

Станут более масштабными весенние паводки — в частности, на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. В горных районах (Кавказ, Камчатка, Сахалин, Магаданская область) участятся сели и лавины.

Большинство регионов России будет страдать от постоянных лесных пожаров.

Техническим системам потепление грозит ускоренным старением "из-за усиления разрушающего воздействия температурно-влажностных деформаций".

Кроме того, Минприроды прогнозирует увеличение числа аварий на линиях электропередачи из-за "гроз, шквалов, смерчей и других опасных метеорологических явлений".

Риск техногенных катастроф повышается в связи с таянием вечной мерзлоты, которое может привести "к частичному, а иногда и полному разрушению объектов инфраструктуры — зданий, трубопроводов, инженерных сооружений".

"Возможны многочисленные неблагоприятные последствия подобных разрушений, как социально-экономические, так и экологические (загрязнение окружающей среды из-за аварий на нефтепроводах)", — предупреждают авторы доклада.

Оценивая влияние потепления на здоровье населения, Минприроды отмечает вероятное повышение смертности жителей крупных городов центральных и южных регионов России при волнах тепла, "особенно выраженное в группе старше 65 лет, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Также возможен рост заболеваемости острыми кишечными и паразитарными инфекциями.

Будет хуже

Раньше Минприроды в своих докладах не уделяло такого внимания климату и последствиям его изменения, поэтому оценки ведомства выглядят довольно сдержанными по сравнению с апокалиптическими прогнозами, регулярно появляющимися за рубежом.

В частности, авторитетный медицинский журнал Lancet обнародовал результаты исследования, заказанного Европейской комиссией международной команде ученых — врачей, демографов, климатологов и представителей других научных дисциплин.

Основой документа послужила статистика по 2300 стихийным бедствиям, связанным с погодой. Эти сведения хранятся в Европейской базе данных о чрезвычайных событиях и статистической базе крупнейшей европейской перестраховочной фирмы Munich Re.

Ученые использовали самые современные методы анализа больших массивов информации и технологии прогнозирования, чтобы понять, насколько участятся на Европейском континенте такие природные катаклизмы, как аномальная жара, заморозки, засухи, наводнения, лесные пожары и ураганы. А главное — сколько будет жертв. Результаты оказались тревожными.

"Большинство рисков для жизни в Европе — до 90% — будут связаны с изменением климата, — утверждают исследователи. — Это объясняется тем, что континент столкнется с серьезными колебаниями частоты экстремальных климатических явлений. В частности, очень редкие сегодня экстремальные события будут происходить чаще, а малоопасные погодные аномалии — реже, что приведет к общему увеличению опасностей, связанных с погодой".

Убийственный климат

Как это выглядит в цифрах? Сейчас в погодных катаклизмах каждый год погибает около трех тысяч европейцев. К 2040 году этот показатель увеличится в десять раз — в среднем до 32 500 (от 10 700 до 59 300 смертельных случаев в год), к 2070 году — в 30 раз, до 103 300 (от 48 300 до 179 300 ежегодно).

К концу столетия от стихийных бедствий будут гибнуть в среднем 152 тысячи человек (от 80 500 до 239 800) — в 50 раз больше, чем сегодня.

В Европе число тех, кто может пострадать от капризов погоды, к 2040 году вырастет с сегодняшних 25 миллионов до 78 миллионов, к 2070 году — до 236 миллионов, а к началу следующего столетия — до 351 миллиона, а это 75% всего населения континента.

"В конце XXI века около трети населения Северной Европы и почти все жители южной ее части будут ежегодно подвержены опасностям, связанным с погодой", — подчеркивается в исследовании.

Главным убийцей в ближайшие десятилетия станет жара. Сейчас в Европе ежегодно регистрируется в среднем 2700 смертельных случаев, связанных с повышенной температурой воздуха.

По прогнозам экспертов, это число будет расти экспоненциально и к концу столетия увеличится на 5400% — в среднем до 151 500 смертельных случаев в год.

Вторая по опасности угроза — наводнения: к концу столетия — 233 жертвы в год против шести случаев в настоящее время (рост на 3780%). Больше всего это коснется Словении, Ирландии, Норвегии, Португалии и Великобритании.

Лесные пожары будут уносить в среднем 57 жизней ежегодно (от 15 до 136 смертельных случаев в год) — на 138% больше, чем сейчас.

У глобального потепления есть и менее очевидные последствия. В частности, группа американских исследователей недавно опубликовала в журнале Science статью, заставляющую по-новому взглянуть на климатические изменения.

Ученые из Вашингтонского и Стэндфордского университетов утверждают: повышение средней температуры на Земле всего на два градуса приведет к тому, что насекомые будут уничтожать почти на 50% больше пшеницы, на 30% — кукурузы и на 20% — риса.

"Потепление увеличивает численность насекомых и повышает их аппетит", — объясняют авторы статьи.

При этом сильнее всего пострадают регионы с умеренным климатом. В Европе прогнозируется рост потерь от вредителей на 75% и более. В России, являющейся крупным производителем пшеницы, потери увеличатся на десять-шестнадцать процентов.