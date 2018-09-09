Минск хочет разместить облигации на два миллиарда долларов в России и Китае

МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Белоруссия планирует привлечь суммарно до 2 миллиардов долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Мы готовимся к размещениям суверенных облигаций на локальных рынках, это рынки Китая, Российской Федерации… Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков — российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, — мы сможем привлечь заимствования до 2 миллиардов долларов суммарно на несколько лет", — - сказал Ермолович в интервью телеканалу СТВ , показанном в воскресенье вечером.

При этом министр отметил, что в будущем году Белоруссия не планирует размещать евробонды.

Он также рассказал о стратегии прохождения Минском пиковых выплат по внешнему госдолгу в 2019-2020 годах, когда платежи составят более 3,5 миллиарда долларов и 3,7 миллиарда долларов, соответственно.

"Необходимо эти пиковые выплаты сгладить… Мы идем на новые рынки заимствования, чтобы часть этого долга рефинансировать", — сказал он. Кроме того, продолжил Ермолович, за счет профицита бюджета планируется погашать часть внешнего госдолга. По его словам, "определенные доходы (бюджета — ред.), которые не имеют постоянного характера, связаны с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение государственного долга".

Глава Минфина отметил, что, в частности, планируется рефинансирование 75% общего объема погашения внешнего госдолга и непосредственно погашение оставшихся 25%. Помимо этого, правительство Белоруссии нацелено на улучшение профиля госдолга: привлечение ресурсов на более благоприятные сроки и по более комфортным ставкам. "Мы должны выработать стратегию, которая позволит нам без долгов финансировать деятельность наших предприятий, то есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком (средств — ред.) на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы — это не государственный долг", — добавил Ермолович.

Ранее Белоруссия планировала, что до конца этого года — в начале следующего года страна может впервые выйти на китайский финансовый рынок. Потенциальный объем размещения гособлигаций на нем оценивался в сумме до 500 миллионов долларов. Кроме того, Минфин Белоруссии подписал соглашение с рядом российских банков с целью размещения в 2018-2019 годах на Мосбирже облигаций в нацвалюте РФ.

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