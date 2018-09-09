В Минфине рассказали о прогнозе дефицита бюджетов регионов на 2019 год

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Консолидированный дефицит региональных бюджетов в 2019 году составит 150-160 миллиардов рублей, он будет покрыт за счет переходящих остатков с 2018 года, заявил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

"Тот дефицит, который мы сейчас оцениваем в 150-160 миллиардов рублей на 2019 год, будет покрыт за счет переходящих остатков средств с 2018 года. Безусловно, мы будем продолжать традицию перенесения остатков на следующий год", — сказал Горнин.

По его словам, Минфин ожидает консолидированного профицита региональных бюджетов по итогам 2018 года. "Общая сумма профицита сейчас (за январь-июль 2018 года — ред.) составляет 862 миллиарда рублей. Многие говорят, что внутри финансового года можно рассматривать это как технический профицит. Доля правды в этом есть. Но в прошлом году за тот же период у нас был профицит 637 миллиардов рублей. Поэтому очевидно, что субъекты находятся в более комфортных условиях в части вхождения в 2019 год. И это является базой для формирования 2019 года", — отметил Горнин.

Он добавил, что бюджеты 2018 года по рекомендации Минфина принимались по консервативному сценарию, многие субъекты закладывали темпы роста доходов в 2-3%, а отдельные субъекты — вовсе не закладывали увеличение динамики. "Благодаря такому консервативному подходу, субъекты будут иметь дополнительные доходы на уровне минимум 500 миллиардов рублей по итогам этого года. У нас прирост собственных доходов регионов относительно предыдущего периода на сегодняшнюю дату — 654 миллиарда рублей", — отметил первый замминистра.

Но в 2019 году у субъектов темпы роста собственных доходов, исходя из макропрогноза, будут более скромными, чем в 2018 году. "Понятно, что в следующем году не будет таких колебаний по стоимости нефти и колебаний, связанных с курсом национальной валюты, которые произошли сейчас. Они дали достаточно высокий прирост доходов, особенно по налогу на прибыль у субъектов с ресурсоориентированной экономикой. Темп роста собственных доходов регионов будет где-то на уровне 3-4%, в отличие от 14% 2018 года", — сказал Горнин.

Полный текст интервью с Леонидом Горниным читайте на сайте Ria.ru >>