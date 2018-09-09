Минфин увеличит долю федеральных средств на "майский указ"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нагрузка на бюджеты регионов при финансировании мер по реализации "майского указа" президента РФ в рамках нацпроектов и федеральных программ снизится за счет перераспределения норматива софинансирования и увеличения в нем доли федеральных средств с 70% до 95%, сообщил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

"Мы предложили в проекте бюджета РФ новый подход по финансированию направлений, связанных с реализацией указов президента в рамках федеральных программ и национальных проектов. В частности, установить финансирование из федерального центра и регионов в соотношении 95% и 5%. Раньше оно было 70% и 30%. То есть сейчас это очень льготные условия, очень комфортные условия для большинства субъектов РФ", — сказал Горнин.

"Если говорить о 5%-ном софинансировании, то понятно, что бюджетная нагрузка на субъекты в среднем составит дополнительно порядка 15-20 миллиардов рублей по 2019 году. Это небольшая нагрузка, абсолютно точно", — сказал первый замминистра.

При формировании бюджетов на ближайшие три года, Минфин и субъекты РФ должны предусмотреть полное ресурсное обеспечение реализации всех 12 национальных проектов.

"В результате, естественно, существенно увеличится доля межбюджетных трансфертов. Если в 2018 году у нас одних субсидий было предусмотрено на уровне 400 миллиардов рублей в год, … то уже при формировании национальных проектов на сегодняшний день количество субсидий, а главное — сумма увеличилась более чем на 200 миллиардов рублей", — отметил он. При этом сумма может увеличиться до 300 миллиардов после того, как регионы полностью определятся с инструментами управления нацпроектами, сказал Горнин.

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