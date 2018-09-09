Ростех продал акции НПО "Молния" концерну "Калашников"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" купил у госкорпорации "Ростех" 60% акций Научно-производственного объединения (НПО) "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

"Да, мы подтверждаем факт сделки", — сказали в Ростехе, отвечая на соответствующий запрос.

Ростех будет иметь право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. В пользу госкорпорации регистрируется также залог акций НПО "Молния" с запретом на отчуждение без согласия Ростеха сроком на 10 лет.

НПО "Молния" — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР, которое было основано для создания планера орбитального космического корабля многоразового использования "Буран".