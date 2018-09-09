МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. У России есть множество возможностей защитить свою национальную валюту благодаря большим золотовалютным резервам и одному из самых низких уровней государственного долга в мире, отмечает Bloomberg.

Как подчеркивает агентство, несмотря на снижение курса рубля, российский Центробанк может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления курса национальной валюты.

Банк России и казначейство, подчеркивает Bloomberg, уже сделали ряд важных шагов — были приостановлены ежедневные закупки валюты и отменены еженедельные аукционы по продаже облигаций. Учитывая, что на данный момент государственный долг страны составляет всего 13% от ВВП, Россия имеет достаточно возможностей для маневрирования, констатирует агентство.

Bloomberg также напоминает, на золотовалютные резервы России достигают 460 миллиардов долларов, при этом дополнительную поддержку рублю оказывает устойчивый рост нефтяных котировок.

Кроме того, доходность российских десятилетних казначейских облигаций выросла почти до 9,1%, а их реальная прибыль — одна из самых высоких в мире, поэтому санкции не привели к исходу иностранных инвесторов, заключает Bloomberg.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, — 79,3685 рубля, курс доллара — 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины — 73,2536 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что рубль не входит в список самых слабых валют.

При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.