На аукционе ВЭФ продадут путешествие по природным чудесам Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Путешествие по 10 уникальным достопримечательностям Дальнего Востока будет продано на благотворительном аукционе в защиту дикой природы, который пройдет на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает фонд Росконгресс.

Ежегодный благотворительный аукцион будет открыт все три дня форума. Его цель — поддержка программ по сохранению биоразнообразия в России. Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные российские деятели культуры, искусства и спорта.

"Специальным лотом аукциона в 2018 году станет путешествие по 10 природным чудесам Дальнего Востока. В их числе – Долина гейзеров на Камчатке, Ленские столбы в Якутии, Шантарские острова и другие уникальные природные территории. Не останутся без внимания и другие не менее яркие лоты аукциона: эксклюзивный пакет участия на "Матч всех звезд" по баскетболу от Единой лиги ВТБ, участие в научной экспедиции в Арктику и другие", — говорится в сообщении.

Также на аукционе выставят лот от популярного художника Sonny из Южной Африки – 2 картины с автографом. Его животные, которых он изображает на своих уникальных реалистичных картинах, можно увидеть на улицах Нью-Йорка, Йоханнесбурга, Владивостока и других городов.

Собранные средства направят на экологические проекты заповедников и национальных парков Дальнего Востока России, а также на программы по сохранению популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Аукцион в защиту редких животных Дальнего Востока проводится с 2015 года в рамках ВЭФ по инициативе президентского полпреда на Дальнем Востоке вице-премьера Юрия Трутнева. В 2017 году на нем собрали свыше 2 миллионов рублей. Самым популярным лотом стал тур с главой Минприроды России Сергеем Донским в один из заповедников России. Лот купил учредитель группы компаний "Север" Ильдар Неверов за 1 миллион рублей.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.