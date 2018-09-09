Иран обсудил с Россией и Турцией торговлю без доллара

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава иранского ЦБ Абдолнасер Хеммати (Abdolnaser Hemmati) сообщил, что обсудил на встрече с представителями России и Турции вопрос торговли с использованием местных валют вместо доллара, пишет газета Tehran Times.

"Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой российского ЦБ в Москве", — цитирует агентство ILNA слова главы ЦБ Ирана.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами встречи стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

Ранее Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле, перейдя на расчеты в национальных валютах. Турецкий лидер отметил, что привязанная к доллару система превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, подчеркнул Эрдоган.

Санкционная политика США

Соединенные Штаты 6 августа восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Американский президент Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из сделки с Тегераном и восстанавливает все санкции, в том числе против стран, которые ведут бизнес с Исламской республикой.

Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что формулировка в предложенном документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах для госбанков.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму в 533 миллиона долларов.