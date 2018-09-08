Сирия готова покупать тяжелую технику из Белоруссии

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Минск и Дамаск готовятся подписать договор о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов в Сирию, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев.

"Интерес к нашему стенду как со стороны сирийского бизнеса, так и со стороны обывателей традиционно высок. Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции", — сказал Пономарев.

Посол отметил, что Республика Беларусь полноценно участвует в Дамасской международной выставке уже второй год, после того как экономический форум возобновил свою работу в 2017 году после шестилетнего перерыва с начала кризиса в стране. "И если на нашем стенде в прошлом году работало шесть компаний, то в этом году их уже 11. Представлены машиностроительная, электротехническая, химическая, продовольственная и фармацевтическая отрасли", — сказал он.

"В этом году мы приготовили особый сюрприз для участников и посетителей Дамасской выставки — организовали гастроли в Сирии Государственного академического ансамбля танца Беларуси. Коллектив уже почти на протяжении 60 лет профессионально представляет нашу национальную культуру Беларуси, и сирийские гастроли — особая веха и в культурном сотрудничестве, и в развитии двусторонних белорусско-сирийских отношений, тем более что накануне мы отметили 25-летие их установления. Зрители в Дамасской опере и на выставке смогли по достоинству оценить красочное колоритное выступление наших танцоров, раскрывающее душу народа, наши фольклорные традиции", — добавил посол.

В субботу белорусский коллектив дает гастроли в городе Хомс. В воскресенье концерт запланирован в Тартусе.

"По сути, эту неделю смело можно объявлять Днями экономики и культуры Республики Беларусь", — заключил глава дипмиссии.