"Уралвагонзавод" готов поставить бронированные бульдозеры в Сирию

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская сторона выразила заинтересованность в приобретении строительной техники, в том числе и бронированной, производимой российской корпорацией "Уралвагонзавод", сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации на международной экономической выставке в Дамаске.

"Сирия нуждается в обновлении вагонного парка и дорожно-строительной техники. Мы в рамках представляемых предложений имеем обычные бульдозеры и грейдеры, в том числе бронированные машины. Пока у нас идет поиск партнеров. Мы представляем свою продукцию. Интерес (сирийской стороны), бесспорно, есть. Наша техника по соотношению цена-качество конкурентоспособна с любой другой. Мы производим технику, мы не посредники",- рассказал представитель пресс-службы.

Он также рассказал, что поставки бронированной строительной техники обсуждаются, однако в связи со стабилизацией ситуации в Сирии, возможно, будет проявлен больший интерес к обычной технике, производимой корпорацией.

"Уралвагонзавод" в том числе готов сотрудничать с Дамаском в вопросе обновления железнодорожного парка, в первую очередь вагонов. По словам представителя корпорации, вагонный парк САР устарел, и если будут достигнуты соответствующие договоренности с министерством транспорта Сирии, то работа в данном направлении может начаться уже в 2019 году.

Дамасская международная выставка проводится с 1954 года и считается одной из крупнейших в регионе. В прошлом году выставка была проведена впервые за шесть лет с начала кризиса в стране. Ее посетили более двух миллионов человек.