"Уралвагонзавод" готов поставить бронированные бульдозеры в Сирию

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская сторона выразила заинтересованность в приобретении строительной техники, в том числе и бронированной, производимой российской корпорацией "Уралвагонзавод", сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации на международной экономической выставке в Дамаске.
Он также рассказал, что поставки бронированной строительной техники обсуждаются, однако в связи со стабилизацией ситуации в Сирии, возможно, будет проявлен больший интерес к обычной технике, производимой корпорацией.
"Уралвагонзавод" в том числе готов сотрудничать с Дамаском в вопросе обновления железнодорожного парка, в первую очередь вагонов. По словам представителя корпорации, вагонный парк САР устарел, и если будут достигнуты соответствующие договоренности с министерством транспорта Сирии, то работа в данном направлении может начаться уже в 2019 году.
Дамасская международная выставка проводится с 1954 года и считается одной из крупнейших в регионе. В прошлом году выставка была проведена впервые за шесть лет с начала кризиса в стране. Ее посетили более двух миллионов человек.