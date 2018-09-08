Ледокол "Лидер", скорее всего, построят на "Звезде", заявил Мантуров

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Атомный ледокол "Лидер", скорее всего, будет построен на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы рассматривали (для проекта "Лидер" — ред.) "Балтзавод", "Северную верфь". Мы исходим из того, что создается сейчас новая суперверфь "Звезда", где также могут быть использованы мощности для организации производства", — сказал Мантуров.

"Но большая вероятность, что первый (ледокол — ред.) будет построен на Дальнем Востоке. У нас задача стоит не один построить ледокол на 120 МВт, а мы должны иметь серию, хотя бы из трех, а то и четырех, тогда это будет экономически выгодно", — заявил министр.

По его словам, сейчас идет расчет других заказов на "Звезде". "Мы сейчас на финальной стадии с точки зрения корреляции заказов на "Звезде", потому что "Лидер" строится достаточно долго. Это корабль, который закроет пространство сухого дока на определенный срок. Для того чтобы не затормозить другие крупнотоннажные заказы, мы сейчас рассчитываем график загрузки", — отметил министр.

Он добавил, что в настоящий момент на "Звезде" идет набор специалистов для реализации этого проекта.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.