Лайнер МС-21 хотят защитить от ракет

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Перспективный российский гражданский лайнер МС-21 могут оснастить бортовым комплексом обороны, сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Михеев.

"На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет. Работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21", — сказал Михеев.

Он выразил уверенность в том, что гражданская авиация к этому все равно придет, так как в мире очень много районов, где нельзя летать без комплекса обороны даже на гражданском борту.

Бортовой комплекс обороны защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным ЗРК.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Лайнер включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.

Первый МС-21-300 был представлен публике в июне 2016 года в Иркутске, а в мае 2017-го состоялся его первый полет. После ряда испытаний самолет совершил шестичасовой беспосадочный полет из Иркутска в Москву. В кооперации по производству МС-21 участвует большинство предприятий ОАК.