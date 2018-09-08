Россия и Вьетнам помогут "Новатэку" в реализации проектов в республике

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедших переговоров договорились, что страны будут содействовать планам "Новатэка" по строительству терминала по приему СПГ и газовой электростанции в провинции Биньтхуан, следует из текста совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

"Стороны согласились содействовать реализации существующих проектов в области добычи газа.., а также планам Публичного акционерного общества "Новатэк" по реализации интегрированного проекта строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции в провинции Биньтхуан", — следует из текста заявления.