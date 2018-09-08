Россия и Вьетнам расширят зону разведки нефтепродуктов на шельфе республики

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедших переговоров договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, следует из текста совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

"Стороны договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", — говорится в заявлении.