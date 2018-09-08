ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Генеральное консульство Северной Кореи привезло во Владивосток на выставку, посвященную 70-летию со дня основания КНДР, книги о культуре, значки, сладости и лекарства, среди которых были хлебцы с женьшенем за 18 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Отношения между Россией и Северной Кореей были установлены 70 лет назад. Это очень знаменательный год. Мы в будущем собираемся плотно сотрудничать с Приморским краем. Это место еще и для того, чтобы встретить потенциальных партнеров, которые могли бы с нами создать совместную компанию", — рассказал один из организаторов.

На Спортивной набережной установили большой экран, где показывают концерты северокорейских исполнителей. Помимо этого, корейская выставка разделена на три домика: в первом — еда и лекарства, во втором — народное творчество, а в третьем представлены книги, значки и марки. Все продавцы ходят в ярких национальных корейских платьях — чогори.

© Светлана Задёра Куклы в национальных костюмах © Светлана Задёра Куклы в национальных костюмах

"Эти продукты широко известны в Корее, все производится у нас. У нас здесь конфеты, печенье — сливочное и шоколадное. Есть хлебцы с женьшенем, порошок из женьшеня, виски, сушеный папоротник, грибы и наборы с косметикой. Вся косметика из женьшеня", — сказала девушка, стоящая за прилавком.

© Светлана Задёра Магазин с продуктами © Светлана Задёра Магазин с продуктами

Конфеты и печенье разных производителей лежат на столе в больших пакетах и стоят 300 рублей. Рядом — лекарства с женьшенем, виски и косметика, их стоимость уже больше.

© Светлана Задёра Украшенные ракушками вазы © Светлана Задёра Украшенные ракушками вазы

Также продаются хлебцы с женьшенем. Одна упаковка с 18 хлебцами, размер которых меньше банковской карты, стоит 18 тысяч рублей. По словам продавца, эти хлебцы очень полезны, употреблять их нужно утром и перед сном.

© Светлана Задёра Хлебцы за 18 тысяч рублей © Светлана Задёра Хлебцы за 18 тысяч рублей

В соседний домик с народным творчеством из Северной Кореи привезли вышитые картины, на которых изображен цветок кимченирия, рядом висят картины с тиграми, павлинами и природой. На столе стоят вазы, полностью покрытые маленькими ракушкам, и сшитые куклы в чогори.

В третьем домике на столах лежат книги о КНДР: "Обзор Пхеньяна", "Гора Пэкту", корейские сказки, а также сборники книг лидеров Северной Кореи. Также есть марки, монеты, но у посетителей самыми популярными оказались значки с флагом КНДР.

© Светлана Задёра Прилавок с книгами © Светлана Задёра Прилавок с книгами

Выставка пройдет с 8 по 11 сентября, по словам организаторов, из Северной Кореи привезли много продукции, так что хватит всем.