МОСКВА, 8 сен — РИА Новости/Прайм. Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) в сентябре представит предложения по сертификации майнеров, созданием документа занимаются сами участники рынка, рассказал в интервью РИА Новости директор ассоциации Арсений Щельцин.

В настоящее время деятельность майнеров никак не регламентирована, но и не запрещена. Майнят криптовалюту как обычные граждане, так и целые компании. Появляются различные услуги для любителей виртуальных денег, например майнинг-отели, которые предлагают за отдельную плату разместить оборудование на своей площади. Поскольку процесс майнинга является достаточно дорогим, так как затрачивает большое количество электроэнергии, то на рынке присутствуют и недобросовестные майнеры, прибегающие к различным уловкам, чтобы не оплачивать счета.

"Были прецеденты, когда создатели майнинг-отелей попросту исчезали, прихватив оборудование, а владелец недвижимости даже не знал, что на его территории были майнинг-отели", — рассказал Щельцин.

По его словам, инициатива сертификации исходит от самих участников рынка, которые желают работать "в белой зоне". "Сейчас майнеры сами готовят стандарты для сертификации, документ ожидается в сентябре", — сообщил глава РАКИБ.

Для получения сертификата майнерам надо будет соответствовать более чем 30 пунктам правил. "Это будет и про необходимые лицензии, и про требования к помещениям, к электричеству, юридическим моментам", — пояснил Щельцин.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Второе чтение намечено на осень. Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает возможным разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.