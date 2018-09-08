Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов

Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. На этой неделе Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника, арестованного греческой полицией по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского гражданина в отмывании "от четырех до девяти миллиардов долларов", за что в Штатах ему грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч долларов. Откуда взялись "миллиарды Винника" и при чем тут биткоин — в материале РИА Новости.

Исчезнувшие биткоины

Эта история началась семь лет назад: в марте 2011-го японская компания "Tibanne Co., Ltd.", принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox — одну из первых интернет-площадок, торговавших биткоином.

В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткоинов "по любой цене", обвалив котировку криптовалюты до одного цента. После чего закупил "битков" по этой цене на крупную сумму.

Месяц спустя, 17 июля 2011-го, в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.

Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, введя, в частности, двухфакторную идентификацию клиентов. Благодаря этому бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013-го через нее проходила половина всех сделок по купле-продаже биткоинов, а объем торгов в долларах превышал 80 процентов мирового оборота криптовалют.

Потом возникли проблемы — постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов биржи. Трейдеры принялись лихорадочно скупать на Mt.Gox биткоины и переводить их на другие криптобиржи, чтобы уже там конвертировать в доллары и вывести реальные деньги в свои кошельки. Для криптотрейдеров из России и стран бывшего СССР главным каналом для этого стала BTC-e.

Из-за массового бегства трейдеров уже в июле 2013-го Mt.Gox уступила лидерство по объемам торгов главному конкуренту — криптобирже Bitstamp. А к концу года рыночная доля Mt.Gox упала до скромных десяти процентов.

В конце концов, 7 февраля 2014 года Mt.Gox прекратила работу. Три недели спустя криптобиржа подала официальное заявление о банкротстве, признав потерю почти 850 тысяч биткоинов. Из них 100 тысяч принадлежали самой Mt.Gox, остальные — ее клиентам.

В конце марта того же года генеральный директор Mt.Gox Марк Карпелес случайно обнаружил 200 тысяч биткоинов на одном из замороженных счетов. Остальные 650 тысяч "битков" просто исчезли.

Как позже заявил Карпелес в суде Токио, "технические неполадки в платформе открыли доступ для незаконного изъятия средств наших клиентов злоумышленниками".

"Дай мне чистые деньги!"

Многие клиенты Mt.Gox были уверены, что биткоины украл сам Марк Карпелес. Однако нашлись и те, кто поверил в версию о неизвестных злоумышленниках. В частности, шведский программист Ким Нильссон решил во что бы то ни стало найти виновных в пропаже денег.

Возможность хакерской атаки существовала, поскольку биткоин основан на технологии блокчейна, или распределенного реестра, при котором записи о всех транзакциях с криптовалютой сохраняются на множестве компьютеров.

Анализируя реестр операций на Mt.Gox, Нильссон выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011-го, то есть вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним.

В течение двух лет хакеры понемногу крали у Mt.Gox деньги, и в результате к середине 2013-го биржа потеряла все свои биткоины — то есть за восемь месяцев до официального объявления о банкротстве.

Именно тогда начались задержки с выводом средств, поскольку Mt.Gox работала уже по принципу финансовой пирамиды: биржа использовала депозиты новых клиентов, чтобы расплачиваться со старыми.

Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос — кто украл деньги клиентов Mt.Gox. К началу 2016-го у него появился подозреваемый.

Отслеживая историю транзакций, Нильссон понял, что из 650 тысяч биткоинов, пропавших с биржи, 630 тысяч попали в кошельки, контролируемые одним человеком, скрывавшимся под ником WME.

Нильссон принялся прочесывать онлайн-форумы о биткоине в поисках пользователя с таким ником. Ему повезло — в архивах одного из форумов он наткнулся на старое сообщение, в котором WME жаловался, что BTC-e задержала перечисление ему денег. "Дай мне мои ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ!" — требовал WME.

Позже он даже пригрозил бирже судебным преследованием, опубликовав соответствующее письмо личного адвоката.

И совершил роковую ошибку, не замазав свои имя и фамилию: Александр Винник.

Нильссон немедленно сообщил о находке специальному агенту Налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире.

Арест

К 2017 году BTC-e стала крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. После шести лет успешного развития ее ежедневный оборот приблизился к 70 миллионам долларов.

Но 25 июля 2017-го в 13:49 по московскому времени сайт биржи перестал функционировать. Через семь минут на официальном twitter-канале BTC-e опубликовали пост о проведении незапланированных работ.

Еще через пару часов агентство Reuters сообщило, что в Греции по запросу Минюста США арестован россиянин Александр Винник. Американцы назвали его руководителем преступной организации, занимавшейся отмыванием денег через криптобиржу BTC-e.

Виннику предъявили обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем на сумму "от четырех до девяти миллиардов долларов". Именно в такие суммы (в зависимости от текущего биржевого курса) оцениваются 630 тысяч биткоинов, пропавших в результате краха Mt.Gox.

В краже биткоинов Mt.Gox Винника не обвинили. Но эксперты уверены, что он в курсе, кто и каким образом украл биткоины на миллиарды долларов.

"Я не сомневаюсь, что он, по крайней мере, знает, куда отправлял отмытые деньги", — заявил Ким Нильссон журналу Fortune.

Кэтрин Хаун, бывший федеральный прокурор, также подтвердила изданию, что "биткоины Винника, очевидно, связывают его с преступниками".

Американские следователи также подозревают, что Винник входил в число соучредителей BTC-e и что эта криптобиржа была создана специально для отмывания украденных биткоинов.

Только политика

Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Александра Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, что наряду с США запрос на его выдачу греческим властям направила Франция, аргументируя свои требования тем, что от действий Винника пострадали французские граждане.

Сам Винник полностью отрицает обвинения американцев и французов. Зато в мае он направил в российскую Генпрокуратуру признание в мошеннических действиях, в результате которых "неустановленной группе российских граждан в период с 2011 по 2017 год причинен материальный ущерб в 750 миллионов рублей". Это позволило России также потребовать экстрадиции Винника.

По греческим законам окончательное решение об экстрадиции преступника принимает министр юстиции. В качестве аргумента в пользу России у него будет явка с повинной Александра Винника, направленная генпрокурору.

Американский аргумент — результаты расследования Нильссона, основанные, по сути, на трех моментах: электронных кошельках на Mt.Gox, принадлежащих человеку с никнеймом WME, записях на интернет-форуме пользователя с таким же ником, где было опубликовано письмо адвоката Александра Винника, и фразе "верни мои чистые деньги", якобы свидетельствующей об отмывании средств через BTC-e.

Но запрос Франции, несмотря на слабость аргументации, считается приоритетным из-за того, что Греция и Франция входят в зону ЕС. Хотя можно не сомневаться, что в конечном итоге французы передадут Винника американцам.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов, заявил РИА Новости, что все происходящее — "совместная спецоперация" Франции и США с целью "заполучить голову" Александра.

"Сейчас речь идет только о том, насколько убедительно будет передана политическая позиция России, чтобы министр юстиции, который совсем недавно был назначен на свой пост, принял решение в пользу Москвы", — заявил Мусатов.