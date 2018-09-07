Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся пошлинам на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов, заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть… Мы обложили пошлинами 50 миллиардов в технологиях. Теперь мы добавили еще 200 миллиардов. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы еще (списки товаров на – ред.) 267 миллиардов долларов для (введения пошлин – ред.) с уведомлением в короткие сроки", — сказал американский лидер.