Глава ФНС ожидает ухода в прошлое налоговых деклараций

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин уверен, что в будущем все налогоплательщики будут полностью избавлены от необходимости подавать налоговые декларации и процесс уплаты налогов станет рутиной, не требующей усилий.
"Для добросовестных налогоплательщиков оплата налогов станет рутиной, не требующей усилий и проходящей практически без их участия. Контрольная деятельность инспекций будет сосредоточена только на потенциальных нарушителях", — ожидает глава ФНС РФ.
Это станет следствием цифровизации налоговой системы. "В современных условиях у налоговых администраций, если они хотят не отстать от перемен, нет выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности", — отметил Мишустин.
Участники встречи пришли к выводу, что скоро все взаимоотношения в экономике будут находить свое отражение в виртуальной сети фискально прозрачных налогоплательщиков. "В атмосфере доверия последние будут готовы делиться с инспекцией персональными данными в обмен на полную прозрачность в отношении своей позиции", — уверен глава российской ФНС.