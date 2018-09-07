Глава ФНС ожидает ухода в прошлое налоговых деклараций

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин уверен, что в будущем все налогоплательщики будут полностью избавлены от необходимости подавать налоговые декларации и процесс уплаты налогов станет рутиной, не требующей усилий.

"Налоговые системы смогут перейти от автоматического заполнения деклараций на основе имеющейся информации к полной отмене этих форм отчетности за ненадобностью", — сказал Мишустин на встрече консультативной группы Сообщества по цифровой трансформации налоговых органов под эгидой Форума ОЭСР по налоговому администрированию (FTA).

"Для добросовестных налогоплательщиков оплата налогов станет рутиной, не требующей усилий и проходящей практически без их участия. Контрольная деятельность инспекций будет сосредоточена только на потенциальных нарушителях", — ожидает глава ФНС РФ.

Это станет следствием цифровизации налоговой системы. "В современных условиях у налоговых администраций, если они хотят не отстать от перемен, нет выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности", — отметил Мишустин.

В дискуссии приняли участие руководитель секретариата FTA Питер Грин, ведущие эксперты по вопросам цифровизации Австралии, Великобритании, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, России, Сингапура, Новой Зеландии и Великобритании, а также представители международных консалтинговых компаний.

Участники встречи пришли к выводу, что скоро все взаимоотношения в экономике будут находить свое отражение в виртуальной сети фискально прозрачных налогоплательщиков. "В атмосфере доверия последние будут готовы делиться с инспекцией персональными данными в обмен на полную прозрачность в отношении своей позиции", — уверен глава российской ФНС.