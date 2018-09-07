Минфин назвал главный стимул инвестиций в геологоразведочные работы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин считает главным стимулом для инвестиций нефтяных компаний в геологоразведочные работы (ГРР) в РФ обеспечение доходности существующих проектов по добыче нефти, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

"На мой взгляд, основной стимул для повышения инвестиций в ГРР – обеспечение сегодняшней доходности проектов по добыче нефти на приемлемом уровне. Если сегодня инвестиции в добычу приносят определенную доходность, то у компаний естественно самих сохраняется стимул осуществлять эти инвестиции в ГРР. То есть они, понимая, что эти инвестиции в ГРР сегодня будут приносить определенную доходность, то конечно, они сами пойдут туда", — сказал Сазанов в ходе Московского финансового форума.

"Поэтому, на мой взгляд, самым сильным стимулом для ГРР будет служить обеспечение долгосрочной приемлемой доходности, отдача инвестиций в разработку месторождений", — отметил он.

"То, что сейчас идет какое-то недоинвестирование в ГРР, на мой взгляд, обусловлено, главным образом, наличием тех проектов, которые сейчас у компаний есть, они имеют свои перспективы на пять-десять лет вперед, поэтому, может быть, не ставят в самый высокий приоритет инвестиции в ГРР в том объеме, как нам бы хотелось", — уточнил он.

Ранее Минприроды в качестве одной из мер стимулирования инвестиций компаний в геологоразведку предлагало ввести повышающий коэффициент к налоговым вычетам затрат на геологоразведочные работы на нефтегазовых месторождениях на суше.

Введение повышающих коэффициентов будет зависеть от позиции субъектов РФ, отметил Сазанов. "По поводу повышающего коэффициента, конечно, его надо обсуждать, просто он затрагивает налоги на прибыль, и налог на прибыль – это особенно чувствительный налог для субъектов, и здесь необходима всесторонняя проработка инициативы. Здесь не только Минфин должен участвовать в этой дискуссии, она должна быть гораздо шире, и если нефтяные компании как-то будут обосновывать необходимость введения этого повышающего коэффициента, то, конечно, здесь необходимо будет привлекать субъекты, которые от этого пострадают, и, главным образом, в их глазах защитить необходимость этого повышающего коэффициента. Если они смогут сделать это, то мы, конечно, возражать не будем, а если не смогут, значит, не бывать этому коэффициенту", — сказал он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.