МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отказ от госконтроля ювелирных изделий из серебра не приведет к махинациям на рынке, напротив это будет положительно для отрасли, сообщил РИА Новости гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума заявил, что Минфин РФ хочет вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром, избавив их от обязанности клеймить серебряные изделия, и планирует контролировать только оборот инвестиционных слитков.

"Ежегодно ювелиры России изготавливают порядка 50 тонн изделий из золота, и 150 тонн — из серебра. Следовательно, 75% рынка — это серебро. В стране работает система государственного контроля за производством и оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Так вот, в рамках этой системы работа государственных контролирующих органов размазывается по всему объему производства", — пояснил Уткин.

Он напомнил, что серебро стоит 40 рублей за грамм, золото — 2500 рублей. "Все нарушения, преступления совершаются именно с золотом, платиной, или палладием, которые значительно дороже серебра, поэтому тут Моисеев абсолютно прав, нужно отказаться от контроля за серебром, и сконцентрировать усилия на этих металлах", — считает он.

"Поверьте, на отрасли это скажется хорошо, государство от этого только выиграет, и производители сэкономят свои средства на дорогостоящем клеймении. А риска махинаций с серебром нет и не будет, сейчас простая бижутерия иногда стоит дороже серебра", — добавил эксперт.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.