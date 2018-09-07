МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Существенное присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ сохранится даже в случае распространения санкций на госдолг РФ, если только введённые ограничения не сделают покупку российских госбумаг полностью невозможной, заявил глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский, выступая на Московском финансовом форуме.

"Риск российский суверенный по-прежнему очень привлекателен для инвесторов: тот уровень доходности, который они получают, едва ли они могут получить при таком соотношении с риском. Поэтому если не возникнет обстоятельств, которые сделают это полностью невозможным для инвесторов, существенное присутствие иностранных инвесторов на нашем рынке сохранится", — завил он.

Глава департамента отметил, что когда доля нерезидентов среди покупателей российских ОФЗ росла, многие эксперты спрашивали Минфин, не тревожит ли его этот факт, поскольку это тоже определённый фактор риска.

"Сейчас в силу определённых обстоятельств происходит снижение доли нерезидентов на рынке, но она по-прежнему большая", — заявил он.

"Такого суверенного эмитента, как Россия — у которого отношение долга к ВВП на столь низком уровне, у которого имеется два из трёх инвестиционных рейтинга, присвоенных международными рейтинговыми агентствами — наверное, из числа стран с развивающимися рынками таких примеров просто нет", — отметил Вышковский.