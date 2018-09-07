Минфин будет продолжать размещение ОФЗ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ будет стараться продолжать размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), но будет делать это аккуратно, не оказывая давления, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
По его словам, в четвертом квартале Минфин будет выполнять программу заимствований в объемах, которые не будут предполагать давления на кривую доходности. "Если рыночная конъюнктура будет позволять привлекать ресурсы, мы будем это делать", — добавил глава департамента госдолга.
Последний аукцион ОФЗ Минфина был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке РФ.
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