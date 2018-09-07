Минфин будет продолжать размещение ОФЗ

Посетители на стенде МИА Россия сегодня на Московском финансовом форуме 2018

Посетители на стенде МИА Россия сегодня на Московском финансовом форуме 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ будет стараться продолжать размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), но будет делать это аккуратно, не оказывая давления, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"В дальнейшем мы будем также аккуратно следить за ситуацией на рынке и избегать ненужного давления на котировки наших долговых инструментов", — сказал Вышковский, выступая на Московском финансовом форуме.

По его словам, в четвертом квартале Минфин будет выполнять программу заимствований в объемах, которые не будут предполагать давления на кривую доходности. "Если рыночная конъюнктура будет позволять привлекать ресурсы, мы будем это делать", — добавил глава департамента госдолга.

Последний аукцион ОФЗ Минфина был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке РФ.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.