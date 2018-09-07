Минфин считает долю нерезидентов на рынке ОФЗ большой

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ считает все еще большой долю нерезидентов на рынке ОФЗ, несмотря на ее сокращение до 26-27%, заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Сегодня она (доля нерезидентов — ред.) оценивается ЦБ на уровне 26-27%. То есть сокращение, конечно, произошло. Это не означает, что для такого сокращения необходимо осуществлять массовые продажи наших бумаг. Каким-то инвесторам достаточно просто не наращивать вложения теми темпами, или вообще не наращивать, как это было до того", — сказал Вышковский.

"Сейчас в силу известных обстоятельств происходит некоторое сокращение этой доли, она по-прежнему большая", — добавил он.

По словам директора департамента, в середине текущего года пиковые цифры по участию нерезидентов на рынке составляли 33-34%. "Можно сказать о том, что тенденция такого размытия некоторого доли нерезидентов имеет положительное влияние на рынок", — добавил Вышковский.

Он напомнил, что до санкционной истории, когда доля нерезидентов стремительно росла, со стороны участников рынка звучали вопросы о том, не беспокоит ли эта ситуация Минфин и ЦБ, поскольку значительные объёмы нерезидентов на рынке — это определённый фактор риска.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.