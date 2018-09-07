Сорок девятый SSJ 100 "Аэрофлота" получил имя легендарного маршала

МОСКВА 7 сен — РИА Новости. Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA-89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом.

Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели, говорится в пресс-релизе.

"Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя авиационной техники, и поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё одним новым SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти". — отмечает пресс-служба.