Силуанов рассказал почему компании не доверяют действиям властей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство России мало общалось с бизнесом, поэтому компании не доверяют действиям властей и ждут подвоха, считает первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что более частые встречи, общение с министрами, вице-премьерами позволят бизнесу понимать действия и планы правительства.
"Они почему-то думают, что мы пытаемся изъять, обмануть, принять такое (решение — ред.), чтобы забрать дополнительные доходы. Отнюдь нет, наоборот", — подчеркнул Силуанов.
Первый вице-премьер — министр финансов РФ добавил, что государство собирается помогать иметь хороший бизнес в России.