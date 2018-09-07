Силуанов рассказал почему компании не доверяют действиям властей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство России мало общалось с бизнесом, поэтому компании не доверяют действиям властей и ждут подвоха, считает первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов.

"Я понял за последнее время общения (с компаниями — ред.), что мы мало общаемся с бизнесом, правительство мало общалось с бизнесом. Бизнесмены, действительно, нам не доверяют, они считают, что мы такие партнеры, которые могут подложить какое-то решение, которое приведет к тому, что часть прибыли будет забрана через налоги или через другие механизмы", — сказал Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

Он отметил, что более частые встречи, общение с министрами, вице-премьерами позволят бизнесу понимать действия и планы правительства.

"Они почему-то думают, что мы пытаемся изъять, обмануть, принять такое (решение — ред.), чтобы забрать дополнительные доходы. Отнюдь нет, наоборот", — подчеркнул Силуанов.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ добавил, что государство собирается помогать иметь хороший бизнес в России.