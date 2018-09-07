Минфин определился с финансированием всех национальных проектов

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Московского финансового форума 2018. 7 сентября 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Московского финансового форума 2018. 7 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ определился с финансированием национальных проектов в новом бюджетном цикле, полностью структурировал их в расходах, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, открывая второй день Мосфинфорума.

"Мы определились по ресурсной базе, по финансированию этих проектов. Мы специально структурировали в расходах бюджета все эти позиции. Каждый из нацпроектов будет четко фиксирован и будет мониториться", — сказал он.

Силуанов добавил, что в следующем бюджетном цикле начнется реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе. Они направлены на повышение производительности труда, роста экономики, улучшение жизни граждан, добавил Силуанов.

Он сообщил, что Минфин по-другому подошел к структурированию расходов, определению приоритетов: выделил в структуре бюджета ряд программ, проектных позиций для национальных проектов, которые подчинены выполнению целей развития, определенных президентом РФ в майском указе. "Есть верхнеуровневые цели развития, есть национальные проекты, есть федеральные проекты во исполнение национальных проектов и мероприятия. Все структурно, четко", — отметил первый вице-премьер.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.