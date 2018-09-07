На ВЭФ эксперты и главы международных компаний прочитают лекции

Щит на улице во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума

Щит на улице во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Молодежную площадку, где будет работать павильон высокотехнологичных проектов и инноваций, а ведущие российские и зарубежные эксперты и бизнесмены прочитают лекции, откроют в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".

"На молодежной площадке ВЭФ-2018 молодые люди с Дальнего Востока России смогут представить свои инновационные проекты гостям и участникам форума, а также услышать лекции известных бизнесменов и глав ведущих международных компаний, которые поделятся своим опытом и историями успеха", – сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

На площадке пройдут лекции о глобальных технологических трендах, робототехнике, альтернативной энергетике, возможностях использования достижений науки в бизнесе, перспективных нишах в сфере коммуникационных технологий на Дальнем Востоке и другие.

Перед слушателями выступят председатель правления ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Джэнвей и другие эксперты.

В павильоне представят 26 проектов, там же пройдут дискуссии на тему информационных технологий и инжиниринга, мастер-классы лидеров высокотехнологичных компаний, инвест-сессии. Кроме этого, в рамках молодежной повестки ВЭФ-2018 пройдет панельная дискуссия о добровольческом движении и сессия "Молодежь Дальнего Востока", участники которой обсудят роль молодежи в социально-экономическом развитии региона.