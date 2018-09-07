Приморье получило около 140 млрд руб на строительство МТК "Приморье-1"

Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный. Архивное фото

Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Приморье получило около 140 миллиардов рублей на третий этап строительства международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1", сообщил в ходе двусторонней встречи с помощником президента РФ Игорем Левитиным врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Сто сорок миллиардов (рублей) получено", — сказал врио губернатора, обсуждая тему МТК.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, деньги выделены из федерального бюджета на строительство третьего этапа дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая станет частью международного транспортного коридора "Приморье-1".

Трасса Владивосток – Находка – Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1". Первый этап проекта – участок МТК "Приморье-1" в районе Артема протяженностью 18 километров – был сдан в 2016 году. Сейчас реализуется второй этап – от Артема до Царевки, длиной 25 километров.