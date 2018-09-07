Минфин хочет освободить от госконтроля все ювелирные изделия из серебра

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ хочет вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром, избавив их от обязанности клеймить серебряные изделия, и планирует контролировать только оборот инвестиционных слитков, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.
"Готовим поправки, чтобы либо полностью отменить государственный надзор по серебру, либо отменить его относительно изделий весом до 100 грамм", — уточнил он, отметив, что Минфин встречался с представителями ассоциаций ювелиров, которые признавали, что даже крупные ювелирные изделия редко содержат больше 100 граммов серебра.
"Параметры будем обсуждать. В принципе неважно, сколько это будет – 100, 200, 500 грамм. Что касается серебряных слитков, то, безусловно, они должны оставаться под контролем, и госпробирнадзор будет за ними следить", – подчеркнул Моисеев.
"По факту в большинстве случаев потребитель все равно требует наличия клейма", — пояснил замминистра, отметив, что это говорит о доверии граждан к государственной системе контроля.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.