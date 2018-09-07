Минфин хочет освободить от госконтроля все ювелирные изделия из серебра

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ хочет вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром, избавив их от обязанности клеймить серебряные изделия, и планирует контролировать только оборот инвестиционных слитков, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

"Мы планируем внести изменения в закон, чтобы освободить ювелирный бизнес от контроля государства за серебром. Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например", — сказал Моисеев.

"Готовим поправки, чтобы либо полностью отменить государственный надзор по серебру, либо отменить его относительно изделий весом до 100 грамм", — уточнил он, отметив, что Минфин встречался с представителями ассоциаций ювелиров, которые признавали, что даже крупные ювелирные изделия редко содержат больше 100 граммов серебра.

"Параметры будем обсуждать. В принципе неважно, сколько это будет – 100, 200, 500 грамм. Что касается серебряных слитков, то, безусловно, они должны оставаться под контролем, и госпробирнадзор будет за ними следить", – подчеркнул Моисеев.

Вместе с тем он признал, что сейчас в России и так нет государственного контроля за небольшими серебряными изделиями, вес драгоценного металла в которых меньше 3 граммов, однако производители все равно часто приносят их клеймить.

"По факту в большинстве случаев потребитель все равно требует наличия клейма", — пояснил замминистра, отметив, что это говорит о доверии граждан к государственной системе контроля.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.