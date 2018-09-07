Минфин задумался о полной отмене НДС на золото для репатриации капиталов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ задумался о полной отмене НДС на золото, полагая, что данная мера поможет вернуть в страну капиталы на десятки миллиардов рублей, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.
"Мы получаем обращения, в том числе от банков, которые говорят, что есть клиенты, которые готовы внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна", — заявил замминистра.
Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%. При этом при продаже слитков банку НДС не возмещается. Вопрос об отмене налога обсуждается в министерстве с прошлого года, однако изначально Минфин хотел решить вопрос через систему, выстроенную по аналогии с trade-in при продаже автомобилей, поскольку планировал освободить от уплаты НДС только инвестиционное золото, а не то, которое будет использоваться, к примеру, ювелирами.
"Проблема в том, что за этим потоком никогда не уследить. Действительно, мы обсуждали отмену НДС на инвестиционное золото много лет, но потом отказались, поскольку поставить надежный заслон на пути золота к ювелирам все равно невозможно. Если отменять, то на всё", — пояснил Моисеев.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.