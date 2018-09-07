На Украине рассказали о "колоссальных" запасах газа в стране

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире, заявил депутат Верховной рады, глава партии "Основа" Сергей Тарута в эфире телеканала NewsOne.
Он также добавил, что за десять лет Украина якобы сможет начать экспортировать огромные объемы голубого топлива.
Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать российский газ, а в 2016 году впервые провела зимний сезон без топлива из России, приобретая взамен газ по реверсу из Европы.
Ранее украинский общественный деятель Максим Гольдарб заявил, что российский газ продолжает поступать на Украину, поскольку Киев перекупает его у европейских стран.