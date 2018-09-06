Силуанов объяснил падение курса рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Курс рубля сегодня достаточно недооценен из-за санкционного давления и нестабильности на развивающихся рынках, считает первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.

Ранее в четверг курс евро поднимался до 80,52 рубля — максимума с марта 2016 года, доллар — до 69,2 рубля — максимума с апреля 2016 года.

"Сейчас говорить о том, какой курс будет, мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен", — сказал Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

По его словам, это связано с ожиданиями новой санкционной волны против России и нестабильностью на развивающихся рынках, среди которых он назвал Турцию, ЮАР и Аргентину.

При этом министр считает, что волатильность курса рубля не должна длиться долго.

"В конечном счете мы вместе с ЦБ имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов", — добавил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>