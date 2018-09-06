Набиуллина увидела в криптовалютах больше недостатков, чем преимуществ

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы.
По ее словам, те, кто совершает операции с криптовалютой, должны понимать, что могут потерять деньги. "Однако нужно понять, почему это так привлекательно для людей… Это быстро, экономично по затратам, позволяет быстрые транзакции между странами", — продолжила Набиуллина.
"Мы (центральные банки — ред.) должны разрабатывать подобные средства", — заключила она.
Набиуллина прочитала в МВФ лекцию об опыте работы ЦБ РФ.