Набиуллина увидела в криптовалютах больше недостатков, чем преимуществ

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы.

"Я вижу больше недостатков в криптовалюте, чем преимуществ, она небезопасна и может использоваться для отмывания денег", — сказала Набиуллина в Вашингтоне в ходе дискуссии с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, те, кто совершает операции с криптовалютой, должны понимать, что могут потерять деньги. "Однако нужно понять, почему это так привлекательно для людей… Это быстро, экономично по затратам, позволяет быстрые транзакции между странами", — продолжила Набиуллина.

"Мы (центральные банки — ред.) должны разрабатывать подобные средства", — заключила она.

Набиуллина прочитала в МВФ лекцию об опыте работы ЦБ РФ.