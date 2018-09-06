Профицит бюджета будет устойчивым в ближайшие три года, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет устойчивым, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Мосфинфорума.

"В следующую трехлетку мы видим сохранение устойчивого профицита федерального бюджета. В этом и есть ответ на санкции", — сказал он.

По его мнению, ответом на ужесточение санкций служит усиление макроустойчивости.

"Если бы у нас был дефицит бюджета, если бы у нас был дефицит текущего платежного баланса, мы были бы более уязвимы. А у нас наоборот — двойной профицит, 5% ВВП профицит текущего счета", — сказал Силуанов.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.