Профицит бюджета будет устойчивым в ближайшие три года, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет устойчивым, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Мосфинфорума.
По его мнению, ответом на ужесточение санкций служит усиление макроустойчивости.
"Если бы у нас был дефицит бюджета, если бы у нас был дефицит текущего платежного баланса, мы были бы более уязвимы. А у нас наоборот — двойной профицит, 5% ВВП профицит текущего счета", — сказал Силуанов.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.