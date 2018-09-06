Минфин не беспокоится по поводу роста оттока капитала из России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин не беспокоится по поводу повышения прогноза по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году, это не разбалансирует финансовую систему страны, заявил на пресс-конференции первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"То, что будет увеличен отток капитала при надежном текущем счете, в принципе, это не беспокоит нас, не должно приводить к разбалансировке финансов в стране", — сказал он на Московском финансовом форуме.

По словам Силуанова, отток капитала в основном связан с погашением долговых обязательств компаний и государства.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.