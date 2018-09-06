Полный отказ от доллара чреват издержками, заявил Кудрин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия может нарастить расчеты в нацвалютах, но полный отказ от доллара чреват высокими издержками, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Конечно, сейчас еще не ограничены расчеты в долларах, ограничены заимствования в валютах. Хотелось бы надеяться, что ограничения в расчетах не произойдет. К сожалению, среди некоторых опций будущих санкций есть такие меры. Но будут они приняты или нет — мы не знаем, неопределенность сохраняется. Я думаю, что России можно увеличить долю в национальных валютах, но заменить ее (американскую валюту. — Прим. ред.) невозможно. Расчеты в национальных валютах несут больше издержек, чем расчеты в долларах, мы должны это понимать", — рассказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.