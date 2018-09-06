Еврокомиссия одобрила сделку по покупке приложения Shazam компанией Apple

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Еврокомиссия одобрила сделку по покупке компанией Apple музыкального приложения Shazam, сообщается в релизе ЕК.

"После тщательного анализа пользовательских и музыкальных данных Shazam, мы обнаружили, что их приобретение компанией Apple не снизит конкуренцию на рынке цифровых сервисов по воспроизведению музыки", — приводятся в релизе ЕК слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Решение последовало после того, как ЕК начала расследование в отношении сделки в апреле текущего года. ЕК опасалась, что это слияние может сократить для пользователей выбор музыкальных сервисов. Еврокомиссия ранее приняла запросы из Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства ЕС по слияниям предложенное приобретение Shazam компанией Apple.

В декабре компания Apple подтвердила покупку Shazam, сообщали СМИ со ссылкой на слова представителя компании Тома Неймайра. С момента запуска App Store, Shazam регулярно входил в топы рейтингов приложений для системы iOS. Им пользуются сотни миллионов человек по всему миру, используя разные платформы, отмечал он. Компании не раскрывали тогда сумму и условия сделки.