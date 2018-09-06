Российские компании заинтересованы в сооружении электростанций во Вьетнаме

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Российские энергетические компании заинтересованы в возведении новых электростанций во Вьетнаме, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, Россия и Вьетнам имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере электроэнергетики.

"Российские предприятия заинтересованы в подключении к модернизации электроэнергетических объектов, возведённых ещё во Вьетнаме при содействии СССР, а также в сооружении новых электростанций", — заявил Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.