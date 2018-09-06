МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских семей. Второй год подряд его возглавила семья Михаила Гуцериева, общее состояние которой оценено в 5,97 миллиарда долларов.

При этом отмечается, что клан "потерял" одного из своих членов — Микаила Шишханова. Состояние семьи также значительно сократилось за год — в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.

На втором месте удалось закрепиться Ротенбергам, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса, в семью входят сын Аркадия Игорь и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние выросло на 650 миллионов долларов.

Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.

Замыкают первую пятерку семьи Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов) и Рахимкуловых (1,7 миллиарда долларов).

В десятку самых богатых российских семей также вошли Саркисовы (полтора миллиарда долларов), Шамаловы (1,47 миллиарда долларов), Бажаевы (1,41 миллиарда долларов), Магомедовы (1,4 миллиарда долларов) и Зубицкие (1,06 миллиарда долларов).